Young Boys, il DS von Bergen: «Inter, sfida fantastica! Felici per un motivo»

Steve von Bergen, direttore sportivo degli Young Boys, ha fatto il punto sul sorteggio della UEFA Champions League per gli svizzeri. Con un commento anche sulla sfida contro l’Inter.

SFIDA FANTASTICA – Steve von Bergen, ex difensore dello Young Boys e attuale Direttore Sportivo del club, fa il punto sul sorteggio della nuova UEFA Champions League. Con gli svizzeri che affronteranno anche l’Inter, in casa. Queste le sue parole al sito ufficiale del club elvetico: «La grande trasferta contro il Barcellona, ma anche affrontare il Celtic, senza dimenticare le due partite in casa contro Inter e Atalanta. Sono semplicemente delle sfide fantastiche. Non vedo l’ora di ritrovare due vecchie conoscenze come Yann Sommer o Fabian Rieder. Anche la partita contro l’Aston Villa è speciale, così come ritrovare la Stella Rossa. Affrontare così tante squadre fantastiche è sempre bello, anche per le grandi esperienze che possiamo raccogliere per crescere sempre di più. Ma non dobbiamo anche dimenticare che il campionato resta molto importante»