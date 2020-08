Young: “Atalanta-Inter? Oggi volevamo i tre punti! In Europa League…”

Ashley Young – autore di un gol oggi -, dopo Atalanta-Inter ai microfoni di “DAZN” ha detto la sua riguardo il suo adattamento in Italia e l’Europa League che lui e la squadra giocheranno ad agosto.

LA PARTITA – Ashley Young, in gol oggi in Atalanta-Inter, su Dazn ha detto la sua riguardo la vittoria di oggi e la sua stagione: «Abbiamo iniziato forte perché volevamo assolutamente ottenere i tre punti, ci siamo riusciti e siamo molto contenti. Qualcuno aveva qualche dubbio riguardo il mio adattamento al calcio italiano? È una cosa che mi porto dietro da tutta la mia carriera, io credo nel mio lavoro e se non l’avessi fatto non sarei riuscito a conquistare quello che ho ottenuto fino ad ora».

IN EUROPA LEAGUE – Young commenta anche l’impegno in Europa League: «Quarta partita senza concedere gol? Se riusciamo a difendere di squadra riusciamo a fare prestazioni come quelle di oggi».