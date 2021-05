Young al 45′: «Mio gol? Bello, quasi non me ne ero accorto. Oggi festa»

Young è stato intervistato ai microfoni di “DAZN” al termine del primo tempo di Inter-Udinese, valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie A, chiuso sul punteggio di 2-0, frutto dei gol del terzino inglese all’8′ e di Christian Eriksen al 44′.

INTERVISTA – Queste le parole di Young dopo il primo tempo di Inter-Udinese, valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie A. «Primo gol miglior modo di festeggiare questa giornata? È stato molto bello vedere che il pallone è andato dentro. Quasi non me ero accorto. Oggi è una festa, è anche bello vedere i nostri tifosi presenti qui».