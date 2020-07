Young al 45′: “Inter, non dobbiamo concedere! Importanti...

Young al 45′: “Inter, non dobbiamo concedere! Importanti i tre punti”

Ashley Young è stato intervistato ai microfoni di “DAZN” al termine del primo tempo tra Inter e Brescia terminato 3-0 (vedi articolo). Il laterale nerazzurro ha sbloccato il match e indica la via ai compagni

AUTORE DEL PRIMO GOL – Di seguito le parole di Ashley Young: «Stiamo vincendo, dobbiamo continuare a giocare. Speriamo di segnare più gol ma la cosa più importante sono i tre punti. Cosa serve per vincere? Non dobbiamo concedere, se non concediamo vinciamo la partita».