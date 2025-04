Yamal: «No paura dell’Inter! Io impertinente? Se vinco ho ragione»

Che ne pensi dell’Inter?

Sappiamo che sono molto forti in difesa e questa è la loro arma migliore. Giocano molto bene in contropiede. Noi siamo molto bravi con la palla. Dobbiamo dare tutto per avanzare.

Hai parlato con Leo Messi? Molti ti paragonano a lui.

Non mi paragono a nessuno, men che meno a Messi. Lascio a voi la decisione. Questo paragone non ha senso, e ancora meno con Messi. Voglio divertirmi e fare la mia strada. È il migliore della storia, lo ammiro. Non mi paragono a lui. No, non gli ho parlato.

C’è un giocatore dell’Inter che ti piace di più? E che stile ha l’Inter di gioco?

Barella e Lautaro mi piacciono molto. Sanno tenere il pallone, contrattaccare bene e difendono bene come le squadre italiane. Mi piace guardare l’Inter.

Raphinha ti dà consigli?

Dà consigli di cui ho bisogno. Solo lui lo sapeva. Mi ha aiutato molto. È un capitano. È molto importante per i giovani giocatori suscitare l’interesse di Rapha, avere un capitano così.