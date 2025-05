Lamine Yamal avvisa l’Inter: «Andremo in finale! Segreto? Mi diverto»

Lamine Yamal manda già un avviso all’Inter dopo l’andata delle semifinali di Champions League, partita finita 3-3, dove lui ha segnato e ha fatto il fenomeno. Le sue parole.

SEGRETO – Lamine Yamal è un fenomeno assoluto, uno dei quei giocatori, come sostiene lo stesso Simone Inzaghi, che nasce una volta ogni 50 anni. Il fenomeno spagnolo, 17 anni, ha incantato ieri al Montjuic, realizzando un clamoroso (quello del 2-1) e colpendo addirittura due travese. A CBS Sports, ha commentato in questo modo il suo modo di giocare: «Cerco di divertirmi, credo che sia questo il segreto. Non penso a niente, gioco solo il calcio che ho e cerco di fare in modo che la gente si diverta a guardare una partita. Non ho ancora fatto niente; ho molto da fare e spero che continui così al mio ritorno».

CONVINZIONE – Poi con un pizzico di spocchia parlando anche del ritorno a San Siro, quando il suo Barcellona giocherà nuovamente contro l’Inter il 6 maggio. Così Yamal: «Ci ho sempre pensato fin dall’inizio della stagione. Ho molta fiducia nella mia squadra e spero che sia così. Dobbiamo vincere partite come questa, per dare fiducia alla squadra, anche se penso che daremo il massimo al ritorno e passeremo il turno».