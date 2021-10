Yakhshiboev: «Contro Inter sarà partita dura. Vedremo cosà dirà il campo»

Jasur Yakhshiboev, giocatore dello Sheriff Tiraspol, ha rilasciato un’intervista su Calciomercato.it parlando anche della sfida di domani contro l’Inter in Champions League

INTER-SHERIFF − Yakhshiboev ha parlato dell’atteso match di domani allo stadio San Siro di Milano: «Grazie al mio agente ho avuto l’opportunità di giocare in Champions League insieme allo Sheriff Tiraspol. Adesso faremo del nostro meglio per continuare allo stesso modo. Sarà una partita dura, come tutte quelle della Champions League. Ma siamo pronti mentalmente e fisicamente, poi vedremo cosa dirà il campo». Per i nerazzurri sarà una gara decisiva poiché un’altra possibile non vittoria metterà in serio pericolo la già difficile qualificazione agli ottavi di finale.

Fonte: Calciomercato.it