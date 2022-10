Xavi: «Inter non al meglio, una differenza con il Mallorca! Sfida importante»

Poco prima di iniziare la conferenza stampa (vedi articolo), Xavi ha parlato a Barça TV alla vigilia di Inter-Barcellona. L’allenatore catalano non si fida degli avversari nonostante il momento complicato della squadra di Inzaghi.

OBIETTIVO VINCERE – Xavi dà il valore di Inter-Barcellona: «Per noi è una partita molto importante. Non è decisiva ma è fondamentale per quello che succederà nel gruppo. Abbiamo perso col Bayern Monaco, necessitiamo i tre punti. L’Inter è una squadra forte, gioca sempre con due attaccanti e questo dà problemi alle difese. Proveremo a creare gioco, loro non sono al meglio e noi dobbiamo dimostrare di esserlo. Una partita fondamentale perché può mettere in definizione il girone. Quello che abbiamo fatto a Monaco di Baviera dobbiamo ripeterlo, per trovare i tre punti. Rispetto al Mallorca loro hanno giocatori di spessore in attacco, come Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. Vedremo quali assenze avranno, ma ci sono grandi nomi come Henrikh Mkhitaryan, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella: dovremo fare bene. Sarà importante vincere domani, in una partita difficile contro un rivale forte difensivamente».