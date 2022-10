Xavi: «Giocando come nella ripresa contro l’Inter sarà difficile vincere!»

Xavi ha appena concluso la conferenza stampa post partita di Barcellona-Celta Vigo 1-0 (vedi articolo). L’allenatore dei catalani, in vista dell’Inter mercoledì, avverte i suoi di migliorare il rendimento.

MIGLIORARE QUALCOSA – Xavi, a tre giorni da Barcellona-Inter, non è soddisfattissimo dei suoi nonostante l’1-0 al Celta Vigo: «Ci sono dei momenti, durante la stagione, dove voli come tre settimane fa e ora no. Dobbiamo lottare, ci sono cose positive e negative da vedere in vista della prossima partita. Giocando come nel secondo tempo sarà molto difficile battere l’Inter, come nel primo sì. Siamo stati dinamici, con concentrazione alta: dobbiamo mantenere questo livello. Poi ci siamo deconcentrati, in Champions League non possiamo concedere nulla. Non abbiamo preso gol e va bene, abbiamo un gran portiere ma dobbiamo migliorare. Se perdiamo di intensità l’avversario ci può far male, è un qualcosa di non negoziabile. Ora giocheremo contro l’Inter e il Real Madrid, dobbiamo farlo come nel primo tempo di oggi. L’errore arbitrale? È un’evidenza, non una scusa: chiarissimo. Adesso dobbiamo affrontare queste partite che arrivano come due finali, senza cercare scuse».