Xabi Alonso: «Inter di grande qualità ma Bayer Leverkusen in fiducia!»

Cresce l’attesa per un’altra grande notte di Champions League. Prima dello scontro fra Bayer Leverkusen e Inter Xabi Alonso dice la sua sulla sfida.

QUALITÀ – Sia l’Inter che il Bayer Leverkusen arrivano allo scontro diretto in Champions League in ottima forma, sul piano dei risultati. Sull’avversaria europea Xabi Alonso afferma: «Cosa ruberei a questa Inter? È una squadra completissima, molto matura, con grandi qualità individuale e collettiva. Sanno cosa fare in qualunque movimento, sarà una sfida molto importante per noi. Però giochiamo in casa e abbiamo la fiducia di poter fare una bella partita». Poi l’allenatore, intercettato da Sky Sport 24, si focalizza sul momento che sta vivendo la propria squadra.

Le parole di Xabi Alonso nel pre partita di Bayer Leverkusen-Inter

PROGETTO – Xabi Alonso prosegue, rispondendo alle domande dei giornalisti di Sky Sport 24: «Il Bayer Leverkusen ha la continuità del progetto e dei giocatori. Stiamo sviluppando un’idea e cerchiamo di adattarci. Abbiamo alcuni giocatori d’attacco infortunati, però quest’anno giocare in Champions League, contro le squadre migliori, è un modo molto buono per continuare a crescere. Per ora andiamo bene però dobbiamo continuare così». Queste, dunque, le parole dell’allenatore del Bayer Leverkusen, dopo quelle rilasciate dal mister dell’Inter Simone Inzaghi pochi minuti prima.