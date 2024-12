Xabi Alonso: «Calhanoglu somiglia a uno! Inter top in Europa»

Xabi Alonso in conferenza stampa ha presentato la partita tra Bayer Leverkusen e Inter, valida per la sesta giornata di Champions League. Qui la tutta la conferenza live.

Dopo Atalanta e Milan, affronti l’Inter. Dove la metti?

Hanno un’idea molto solida di cosa vogliono fare, controllano le partite molto bene. Hanno ottimi giocatori e uno dei migliori allenatori al mondo, non vediamo l’ora di ospitarli nel nostro stadio. Squadra vincente che ha giocato la finale di Champions League e vinto lo scudetto.

Come sta Patrick Schick?

Si sta avvicinando alla miglior forma, si sente meglio e non lo escludiamo. Domattina verificheremo se sarà in condizione per poter giocare dall’inizio o a gara in corso magari.

Domani giocherà Calhanoglu, un ritorno alla Bay Arena. Come cercherete di arginarlo?

Si tratta di un giocatore che ha un grande impatto nella sua squadra, ma sono diversi i giocatori forti all’Inter. Ricordo quando giocava qui, era un 10: il suo gioco è cambiato molto nel corso del tempo. Giocatore chiave come Joshua Kimmich al Bayern Monaco.

Calhanoglu dove lo mette nella classifica dei migliori?

Hanno tante soluzioni a centrocampo, in molti casi sono coperti nel doppio ruolo. Li valuto a livello altissimo, non si tratta solo di essere top player ma di giocare in maniera collettiva: sanno come pressare alto, sanno giocare corto o lungo.