Walker: «Milan avrebbe voluto la vittoria, ma questo è il calcio!»

Kyle Walker si è espresso al termine di Milan-Inter, sfida pareggiata dalle due compagini con il risultato di 1-1. Questo il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Kyle Walker ha presentato a RaiSport la sua visione in merito alla prima sfida da lui disputata con la maglia rossonera, ossia il pareggio tra il Milan e l’Inter: «Sto vivendo un mix di emozioni, avremmo voluto prenderci la vittoria, ma alla fine dobbiamo prenderci questo pareggio. Il calcio è particolare, per cui noi dobbiamo accettare il modo in cui le partite possono evolversi».