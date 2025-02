Walker tira acqua al proprio mulino: «Abbiamo giocato bene»

Walker commenta il pareggio del Milan contro l’Inter, tralasciando la fortuna immane dei rossoneri nel costringere la Beneamata all’1-1. Il difensore inglese poi soddisfatto per aver giocato per la prima volta a San Siro.

THIS IS FOOTBALL – Primo derby di Milano per Kyle Walker, al pari di Nicola Zalewski. Il laterale inglese ha commentato a Sport Mediaset.it il risultato finale, arrivato con parecchia fortuna da parte della sua squadra che ha potuto godere anche di tre pali, tre gol cancellati e anche di un rigore clamoroso non assegnato ai nerazzurri. L’ex Manchester City però ha commentato in questo modo, ritenendosi comunque soddisfatto della sua partita e di quella del Milan in generale: «Abbiamo subito gol nei minuti finali, ma questo è il calcio. Nell’ultima partita qui vinta col Parma abbiamo segnato all’ultimo, ma abbiamo giocato bene, i tifosi sono straordinari e ora dobbiamo proseguire su questa strada. Primo derby? Incredibile. Giocare a San Siro è un sogno che si realizza anche se ovviamente avrei preferito vincere per me, per la squadra e anche per i tifosi. Ma dobbiamo accettare il risultato e continuare così». Al Manchester City non era abituato a vincere con fortuna, ma qui al Milan dovrà necessariamente abituarsi.