Vrba: “Inter tra i migliori club, ci ha punito! Ludogorets deluso. A Milano…”

Vrba si è soffermato ai microfoni dei giornalisti dopo la sconfitta in Europa League contro l’Inter. L’allenatore del Ludogorets sottolinea i difetti dei suoi, ma dà grossi meriti ai nerazzurri. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da Gong.bg

DELUSIONE DOPO LA SCONFITTA – Pavel Vrba legge così la sconfitta del Ludogorets per 0-2 (qui le pagelle): «Per prima cosa dobbiamo considerare contro chi abbiamo giocato. Ovviamente, in quei momenti in cui siamo riusciti a contrattaccare, non siamo riusciti a segnare. L’Inter è stata migliore con la palla, ma questa è la qualità di questa squadra. Penso di aver schierato il migliore undici possibile per il Ludogorets, se consideriamo i nostri giocatori infortunati. Penso che abbiamo giocato bene, ma 0-2 è un risultato molto spiacevole, ma vedremo cosa succede a Milano. Siamo delusi dal risultato. Dobbiamo ammettere che l’Inter è tra le migliori squadre europee e negli ultimi 20 minuti non siamo stati in grado di mantenere la disciplina dei 70 minuti precedenti. Sfortunatamente, l’Inter ci ha punito».

VERSO IL RITORNO – Pavel Vrba si concentra poi sulla gara di ritorno: «Sappiamo che a Milano avremo di nuovo una partita difficile, ma la nostra impazienza sarà ancora maggiore perché la partita è a San Siro. Siamo spiacenti di non essere riusciti a mantenere lo 0-0 fino alla fine. Ciò avrebbe reso la seconda partita più interessante. Sono contento della nostra difesa e del nostro portiere: hanno fatto un’ottima partita. Purtroppo non siamo stati in grado di giocare bene le nostre situazioni di contropiede. Questo ci infastidisce di più. Volevamo che i nostri attaccanti avessero un maggior successo nella fase offensiva, ma l’Inter ha mostrato la sua esperienza».