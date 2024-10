Vlasic: «Torino sconfitto ma buona partita. Inter tra le migliori al Mondo»

Il Torino di Nikola Vlasic esce sconfitto dalla sfida contro l’Inter. Il calciatore, però, evidenzia ciò che di buono hanno costruito i granata contro la formazione di Simone Inzaghi.

ANALISI – Nikola Vlasic esprime il proprio parere sulla prestazione fornita dal Torino nella gara contro l’Inter: «Abbiamo difeso bene con un uomo in meno contro una squadra forte come l’Inter. Abbiamo preso tre gol perché loro hanno tanta qualità sui cross e nell’area ma abbiamo fatto una buona prestazione in dieci uomini. Dopo l’espulsione c’è stato un momento difficile per noi ma dopo il 2-0 abbiamo subito fatto gol. Dopo il terzo gol però è stato più difficile perché l’Inter ha continuato sempre ad attaccare e a creare occasioni. Abbiamo perso ma per me la nostra squadra ha fatto una buona partita».

Vlasic sulla potenza dell’Inter e la bravura del Torino

AVVERSARIO – Nikola Vlasic, poi, si sofferma anche sulla bravura degli avversari interisti. Così il calciatore croato intervistato da SportMediaset: «Questa prestazione ci dà fiducia perché per me l’Inter è una delle migliori squadre al Mondo, abbiamo visto tutti come ha giocato contro il Manchester City in Champions League. Giocare contro di loro, qui, con un giocatore in meno e perdere 3-2, è una buona prestazione. La qualificazione europea obiettivo del Torino? Noi ci proviamo perché guardiamo sempre in alto ma abbiamo giocato solo sette partite, non dobbiamo parlare già in questo senso. Dobbiamo aspettare, giocare partita dopo partita, migliorare sempre. Noi ci proviamo».