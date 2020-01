Vlahovic: “Partita che vale molto per noi. Spero...

Vlahovic: “Partita che vale molto per noi. Spero di fare bene”

Condividi questo articolo

Intervistato ai microfoni della RAI nel corso del pre-partita di Inter-Fiorentina, gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, Dusan Vlahovic ha parlato del match.

PARTITA IMPORTANTE – Queste le parole di Dusan Vlahovic ai microfoni della RAI: «È una partita importante che vale molto per noi, dobbiamo dare tutto. Stasera spero di fare bene, è sempre un grande piacere venire qui a giocare. Iachini? Sono cambiate tante cose. Abbiamo più grinta, più aggressività cose che mancavano in passato. Vincere la Coppa Italia? Dobbiamo puntare sempre in alto».