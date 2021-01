Vigorito: Â«Benevento, salviamo la categoria e cresciamo! Oggi diversiÂ»

Vigorito: «Benevento, salviamo la categoria e cresciamo! Oggi diversi»

Condividi questo articolo

Oreste Vigorito Benevento

Vigorito, presidente dei giallorossi, prima di Inter-Benevento, gara valevole per la ventesima giornata di Serie A 2020-2021, ai microfoni di “DAZN” ha parlato della sfida di questa sera facendo riferimento alla stagione attuale e all’addio di Christian Maggio.

PIÙ MATURI – Vigorito, presidente dei “stregoni”, prima di Inter-Benevento su DAZN ha parlato della partita di questa sera facendo riferimento alla stagione: «Cerchiamo giovani di talento per salvare la categoria. Perché qualche calciatore non viene? Sono molto meno rispetto quello che non venivano tre anni quindi siamo sulla strada giusta. Addio di Christian Maggio? Ha voluto fare le sue riflessioni, ci ha dato molto sul piano dell’esperienza ed è andato via come tutti quelli a cui diamo un pezzo del nostro cuore».