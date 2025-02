Vieira: «Mancata fortuna. Inter sia scudetto che Champions League»

Vieira ha tenuto la conferenza stampa post partita di Inter-Genoa. L’allenatore del Grifone ha commentato dalla sala stampa di San Siro.

CONFERENZA STAMPA VIEIRA POST INTER-GENOA

Questa è la partita in trasferta migliore, Vieira?

Abbiamo fatto una partita più bella rispetto a quella fatta con il Milan. Sono felice per come abbiamo gestito la partita, abbiamo dimostrato di essere uniti e organizzati. Il sacrificio è stato ottimo, strada giusta. Era la nostra voglia, sapevamo che per un’ora era difficile per i nostri attaccanti lavorare così. Poi abbiamo cambiato per fare questo lavoro difensivo e continuare a mettere pressione. Dispiace per il gol su corner, siamo sulla strada giusta.

Vieira, Zanoli ed Ekhator dal 1′. Un giudizio?

Ci aspettavamo questa partita, tanto sacrificio. Non era facile, l’Inter era organizzata con i giocatori sempre in posti differenti, ma loro sono rimasti disciplinati.

Cosa è mancato alla squadra per il pari?

Mancata un po’ di fortuna, abbiamo avuto sempre un giocatore che andava in contrasto con loro. Era difficile giocare per loro, Leali ha fatto parate importanti, ma è mancata fortuna per uscire con un punto.

Vieira, quando giocavi qui all’Inter pensavi di poter diventare uno degli allenatori più promettenti?

Non so, noi sappiamo una squadra contro cui è difficile giocare contro. Mancata un po’ di fortuna e di giustezza tecnica, ma dobbiamo continuare a lavorare perché ci sono cose da migliorare.

Abbiamo visto Cornet e Messias in campo. Possono giocare anche dall’inizio?

Cornet può giocare a destra o sinistra, Messias pure.

Vieira, la sua soddisfazione più grande?

Mi piace della mia squadra che tutti si sentono importanti. Strada giusta per noi, i ragazzi lavorano bene, vogliono tutti fare punti.

Che ne pensa di Masini? Oggi il Genoa ha giocato alla pari ma ha grandi margini di crescita pure.

Di Masini mi piace il suo sacrificio per la squadra. Mette sempre prima la squadra e poi il resto, mi piace quello che fa in allenamento. Contento di essere in campo, porta energia positiva. Poi esce dalla nostra accademia, noi crediamo a questi giocatori. Sono il futuro della nostra società. Noi dobbiamo credere di più alla qualità che abbiamo. Possiamo ancora progredire.

Quando ha sostituito Miretti lo ha fatto perché era ammonito. E Pinamonti meglio con una seconda punta o con due esterni?

Pinamonti giocatore importantissimo, oggi è stato difficile perché era solo ma dobbiamo guardare alla qualità dell’Inter. Non potevamo giocare solo con due centrocampisti. Collettivamente serve lavorare. Miretti ha corso tantissimo, era stanco ed era stato ammonito.

Ha visto da vicino l’Inter, può vincere lo scudetto o la Champions League?

L’Inter è una squadra che può vincere campionato e Champions League. Hanno grande allenatore e qualità, la possibilità c’è.