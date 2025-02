Vieira: «Contro l’Inter sarà difficile. Genoa, serve partita di squadra»

Poco prima del fischio d’inizio di Inter-Genoa X risponde alle domande dei giornalisti spiegando le proprie sensazioni sulla sfida di San Siro.

SCELTE DIFFICILI – Diramate le ufficiali di Inter-Genoa, spazio alle interviste pre-partita. Su Dazn Patrick Vieira afferma: «È una partita molto difficile per noi stasera però Ekhator sta facendo bene, sta crescendo, è un ragazzo giovane e questi giovani devono giocare. Abbiamo fiducia della sua qualità, lui sta andando bene e vediamo come andrà la partita. È stato molto difficile per me scegliere l’undici per la partita di stasera perché hanno veramente lavorato bene tutta la settimana. Sappiamo tutti la forza di questa squadra. Sarà una partita difficile per noi. Quello che mi aspetto dai miei è di fare una partita di squadra, di fare il massimo».

Vieira nel pre partita di Inter-Genoa

LAVORO DI SQUADRA – Patrick Vieira continua: «Davanti abbiamo la qualità per avere fiducia. Noi dobbiamo fare una bella partita di squadra, con aggressività e personalità. La forza della mia squadra è che sull’aspetto difensivo lavoriamo tutti, anche davanti con Pinamonti che fa un lavoro fantastico per la squadra. Quando abbiamo questi giocatori che fanno un lavoro importante davanti e che tornano dall’infortunio ti dà l’opzione di crescere situazioni e di fare gol».