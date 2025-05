VIDEO IN – Zalewski carica: «Voglio festeggiare al Duomo coi tifosi dell’Inter!»

Nicola Zalewski ha parlato con la nostra Romina Sorbelli in occasione del media-day per la finale di Champions League tra Psg e Inter. Di seguito le sue parole.

IL COMMENTO – Nicola Zalewski si è così espresso: «Nei miei sogni e negli obiettivi della squadra vi era di arrivare fino a qui. Ci viviamo questa settimana nel miglior modo possibile. L’importante, arrivati a questo punto, è solo guardare avanti. Lo scudetto è andato, bisogna fare i complimenti al Napoli per quanto fatto. L’Inter è una squadra che ha sempre grandi obiettivi, poi nel calcio si può vincere o perdere. Queste partite devono essere vissute con serenità, gioia e determinazione».

Zalewski sottolinea i suoi auspici in maglia Inter

LA CONVINZIONE – Zalewski ha poi proseguito: «Io titolare? Non lo so, queste sono valutazioni che fa il mister. Io mi metto a disposizione dal primo minuto, dal ventesimo, così come dall’ultimo. Devo ringraziare tutti, il gruppo, lo staff, la società e i tifosi per come mi hanno accolto: mi trovo benissimo qui. Dove mi vedo dopo il 31 maggio? Spero al Duomo a festeggiare. Ora c’è una finale da giocare, penso prima agli obiettivi di squadra e poi a quelli personali».

https://www.youtube.com/watch?v=8sF-TCemSJA

Il video integrale dell’intervista a Nicola Zalewski della nostra Romina Sorbelli sul canale Youtube di Inter-News.it.