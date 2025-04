VIDEO IN – Muller elogia: «Congratulazioni all’Inter, buona fortuna!»

Muller fa i complimenti all’Inter, dopo il passaggio del turno in Champions League. L’attaccante del Bayern Monaco ripreso dalla collega Romina Sorbelli.

COMPLIMENTI – In mixed zone con Inter-News.it e gli altri colleghi anche Thomas Muller. Queste le parole dell’attaccante tedesco dopo Inter-Bayern Monaco: «Aveva concesso solo tre gol fin ad oggi, noi abbiamo segnato tre gol tra andata e ritorno e abbiamo avuto diverse occasioni. L’Inter è una grandissima squadra, ci congratuliamo con loro per la qualificazione. Veramente è stata una dura battaglia. Auguro buona fortuna per la semifinale. Diverse squadre possono vincere la Champions League e l’Inter è una di queste».