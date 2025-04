VIDEO IN – Mkhitaryan carica: «Ora il Bologna! Tanta gente parla»

Mkhitaryan in mixed zone, dove ha trovato pure la nostra Romina Sorbelli, ha risposto alle domande nel post di Inter-Bayern Monaco.

DARE TUTTO – Henrikh Mkhitaryan ribadisce: «Siamo felici di aver passato il turno, abbiamo meritato. Siamo orgogliosi del traguardo, non ci fermiamo. Prima abbiamo il Bologna, poi penseremo alla partita di Barcellona, possiamo fare sempre meglio. Quello che si dice fuori dal campo non ci interessa, crediamoci e andiamo avanti senza ascoltare nessuno. Rapporto? Niente da raccontare, lo facciamo vedere in campo. Vogliamo vincere ogni partita, abbiamo avuto personalità e coraggio meritando di andare avanti. Tanta gente parla, io so come stiamo lavorando, so la qualità dei miei compagni, ho detto quella frase e non mi vergogno di dirla. Non serve commentare, siamo in semifinale e vogliamo andare avanti».