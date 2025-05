VIDEO IN – Dumfries: «PSG-Inter? Sto molto bene! Lavorato sul piano mentale»

LE DICHIARAZIONI – Denzel Dumfries si è così espresso in vista di PSG–Inter: «Abbiamo disputato una bella stagione, ora arriva la partita più importante. Due anni fa non abbiamo vinto, ora vogliamo vincere questo titolo contro una squadra molto forte come il PSG. Come sto? Molto bene. Mi sento orgoglioso di giocare un’altra finale. Da Hakimi prenderei la velocità. Io non sono lento, ma lui è molto veloce. Per quanto mi riguarda, sono qui da quattro anni e mi sento di star vivendo un momento speciale. Sto davvero molto bene. La cosa importante non è segnare il gol decisivo, ma vincere la partita. Ho lavorato tanto sulla mia testa, è stato difficile giocare tante partite e mantenere lo stesso focus. Questo può aver aiutato».