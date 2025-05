VIDEO IN – De Vrij: «Inter si è meritata la finale! In difesa servirà più attenzione»

Stefan De Vrij ha parlato con la nostra Romina Sorbelli in occasione del media-day per la finale di Champions League tra Psg e Inter. Di seguito le sue parole.

LE DICHIARAZIONI – Stefan De Vrij si è così espresso nel Media-day dedicato alla finale di Champions League tra PSG e Inter. Il calciatore olandese ha così descritto il cammino sinora svolto dalla sua squadra in Europa: «Ci siamo meritati di arrivare in finale al termine di un percorso bello. Arriviamo a Monaco con un bagaglio di esperienza dato da quanto accaduto due anni fa. Quest’anno abbiamo battuto grandissime squadre, ci siamo meritati di essere in finale. Abbiamo esperienza, siamo forti, non vediamo l’ora».

De Vrij sullo scudetto e l’approccio a PSG-Inter

L’ATTEGGIAMENTO – De Vrij ha poi proseguito: «Il Campionato è un’altra storia. Sì, c’è delusione, ma ci siamo messi alle spalle quel mancato successo per guardare alla finale europea con tanta voglia. Oggi cominciamo la preparazione di questa sfida, che programmeremo nel migliore dei modi come sempre fatto. Non so bene cosa aspettarmi, dato che ogni partita è diversa dalle precedenti. Sicuramente, l’avversario è simile al Barcellona per la mobilità e la forza dei suoi calciatori. Noi siamo molto solidi, faremo il possibile per difendere al meglio come fatto nel percorso precedente alle semifinali».

Il video integrale dell’intervista a Stefan De Vrij della nostra Romina Sorbelli sul canale Youtube di Inter-News.it.