VIDEO IN – Arnautovic: «2010? Ora do io consigli! Futuro? Penso solo a PSG-Inter»

IL COMMENTO – Marko Arnautovic si è espresso sulla differenza tra la finale di Champions League tra PSG e Inter e quella da lui vissuta nel 2010 contro il Bayern Monaco. Queste le sue dichiarazioni: «Sapete che 15 anni fa ho vissuto emozioni incredibili, poterle sperimentare di nuovo è qualcosa di straordinario. Noi cercheremo di fare tutto al meglio per arrivare alla partita al 100%. Paragone col 2010? Ero tanto giovane, ora è una cosa diversa. Sono io che cerco di far capire alla squadra di dover entrare a Monaco lucidi. Non devono vivere quella partita con le emozioni di due anni fa».