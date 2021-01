Vidal: Â«Secondo gol con l’Inter e contro la Juventus: sfida aperta!Â»

Vidal: «Secondo gol con l’Inter e contro la Juventus: sfida aperta!»

Condividi questo articolo

Vidal

Vidal, autore del primo gol per i nerazzurri, dopo Inter-Juventus terminata 2-0 a San Siro su Sky si è detto felice per il secondo gol trovato in questa stagione.

ALTRA GIOIA – Vidal, autore di un gol oggi in Inter-Juventus, ha parlato così ai microfoni di Sky: «Questo gol è importante per me e per la squadra contro la squadra più forte in Italia. Secondo gol con l’Inter, sono felice. Oggi abbiamo dimostrato che lottiamo per lo scudetto. Questa vittoria dà fiducia per continuare a pensare positivo contro una squadra che vince da nove anni. Fiducia per continuare a lavorare, possiamo arrivare fino in fondo».