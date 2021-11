Vidal: «Inter, siamo sulla strada giusta! Felice della partita che ho fatto»

Vidal, tra i migliori in campo in Sheriff-Inter, dopo la partita ha detto la sua riguardo il cammino in Champions League e la sua prestazione. Ecco le sue parole su UEFA.com

STRADA GIUSTA – Vidal ha commentato Sheriff-Inter, facendo riferimento al cammino europeo e alla sua prestazione in partita: «Avevamo bisogno di giocare una partita così, con grande determinazione. Siamo sulla strada giusta per qualificarci in UEFA Champions League quindi siamo contenti. Sono contento della partita che ho fatto, ho vinto molti palloni a centrocampo, ho giocato in entrambe le fasi, mi sento molto bene».

Fonte. UEFA.com