Vidal: Â«Inter, voglio fare cose grandi! Dimostrato che siamo viviÂ»

Vidal: «Inter, voglio fare cose grandi! Dimostrato che siamo vivi»

Condividi questo articolo

Vidal Inter Torino (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Vidal è stato uno dei grandi protagonisti del derby d’Italia Inter-Juventus di stasera. Ecco come ha commentato a caldo la strepitosa vittoria per 2-0 al Meazza, nel posticipo della diciottesima giornata di Serie A.

GRANDE VITTORIA! – Arturo Vidal parla dopo Inter-Juventus su Inter TV: «Importantissimo, sono felice. Contro la squadra che ha vinto nove scudetti, una squadra fortissima che tutti sanno che uno deve lottare fino alla fine per vincere lo scudetto. Abbiamo dimostrato che siamo vivi, che abbiamo fame e che abbiamo tutto per lottare fino alla fine. Questa era la squadra più forte, che ha vinto nove scudetti: era il salto di qualità che dovevamo fare. Abbiamo fatto una partita bellissima, intelligente, dove abbiamo dimostrato che ci siamo. Sono felice, è il mio secondo gol e spero di farne tanti. La cosa più importante è lottare per l’obiettivo di vincere lo scudetto. Voglio lavorare, voglio continuare così fino in fondo. So che dobbiamo migliorare ancora un po’ però siamo sulla giusta strada: due gol nelle ultime due partite mi hanno reso felice. Gol da ex? Ho fatto tante cose nella mia vita, questo mi fa piacere. Per questo continuo a lavorare tutti i giorni, non mi sono mai fermato. Con l’Inter voglio fare tante cose grandi. Una dedica? Ai miei tre bambini, alla mia ragazza e ai tifosi dell’Inter che mi chiedono sempre cosa succede. Sto bene, sono al 100% e voglio continuare così».