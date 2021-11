Vidal: «Felici, avevamo bisogno di una partita così! Milan-Inter importante»

Vidal si candida per una maglia da titolare anche in Milan-Inter, soprattutto se dovesse continuare a mantenere questo rendimento. Il centrocampista nerazzurro, intervistato da Sport Mediaset dopo Sheriff-Inter, fissa il prossimo obiettivo

DA TIRASPOL A MILANO – Altra prestazione sontuosa di Arturo Vidal in maglia Inter, che ringrazia: «Avevamo bisogno di una partita così, con voglia, concentrazione e tutto! Adesso siamo sulla strada giusta per andare avanti in Champions League. Quindi andiamo a casa felici. Adesso prepariamo quello che viene. C’è una partita importante domenica. Sono felice per la vittoria di oggi». Queste le parole di Vidal dopo Sheriff-Inter ma soprattutto prima di Milan-Inter: sarà ancora protagonista?