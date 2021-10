Vidal: «Avevamo bisogno di questa vittoria, notte perfetta! Una dedica»

Vidal si è fermato nella postazione di Inter TV dopo Inter-Sheriff di oggi. Così il giocatore nerazzurro, in gol al Meazza nel match della terza giornata di Champions League.

DETERMINANTE – Arturo Vidal parla al termine di Inter-Sheriff su Inter TV: «Una notte perfetta per noi. Avevamo bisogno di una partita così per prendere fiducia, anche per la partita di domenica. Siamo molto contenti, dobbiamo continuare a lavorare ma questo è importante per noi. Dedica? Alla mia bambina Elisabetta, gliel’avevo detto e mi ha guardato dal Cile. Ho fatto di tutto per fare gol e vincere la partita. Abbiamo perso sabato, ma vogliamo andare in Champions League. Dovevamo rialzare la testa subito».