Vidal: «Anno scorso molto difficile per me. Oggi sono al 100%»

Arturo Vidal ha parlato ai microfoni di Pressing Champions League su Canale 5. Il giocatore è stato uno dei protagonisti in Inter-Sheriff Tiraspol con la rete del momentaneo 2-1 che ha ridato alla formazione di Simone Inzaghi il vantaggio dopo il pareggio di Thill

CONDIZIONE − Così Vidal dopo il successo dell’Inter contro lo Sheriff: «Anno scorso molto difficile per me con una preparazione estiva non completa. Quest’anno è diverso mi sento molto meglio e sono al 100%». Il centrocampista ha recuperato alla grande dall’impegno delle Nazionali che gli aveva precluso di essere in buona condizione contro la Lazio sabato in campionato.