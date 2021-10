Vicario: «Empoli-Inter, la prestazione di oggi deve darci consapevolezza!»

Vicario, giovane portiere dell’Empoli, dopo la partita su DAZN ha commentato la sconfitta, facendo riferimento anche alle parate mostrate, una in particolare su Lautaro Martinez.

GRANDI PARATE – Vicario commenta la prestazione dell’Empoli oggi e in particolare le parate messe in mostra oggi: «I complimenti di Lautaro Martinez? È stato un bell’episodio da campo. In quei casi di riconoscono due bei gesti tecnici, questa volta ho avuto la meglio io. Ci portiamo a casa la consapevolezza di aver fatto delle cose interessanti contro una squadra molto forte, e fare trentacinque minuti in dieci ci deve dare consapevolezza».