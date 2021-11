Vernydub: «Con l’Inter Cristiano ci sarà al 100%! Sheriff diverso da Milano»

Vernydub, allenatore dello Sheriff, ha parlato in conferenza stampa assieme al portiere Athanasiadis alla vigilia del match contro l’Inter. Queste le sue dichiarazioni in attesa che, alle 18.45, parli anche Inzaghi.

CONFERENZA VERNYDUB – Questa la conferenza stampa di Vuriy Vernydub alla vigilia di Sheriff-Inter.

Come si presenta lo Sheriff a questa sfida?

Daremo il massimo per mostrare tutto quello di cui siamo in grado. Abbiamo fatto in modo di recuperare al meglio per la gara di domani.

Quanta attesa c’è per l’evento?

Per la prima volta siamo riusciti a entrare nella fase a gironi di Champions League, dopo ventiquattro anni di storia dello Sheriff. Siamo voluti arrivare passo dopo passo a questo incontro, i nostri giocatori stanno lavorando al meglio assieme a tutti per essere al meglio.

Arrivate alla partita dopo la sconfitta per 3-1 del Meazza. Cosa ci sarà di diverso?

La nostra partita sarà differente da quella vista in trasferta. Abbiamo avuto degli sviluppi sulla strategia tattica, troviamo delle squadre forti ma speriamo che i nostri tifosi ci daranno il giusto supporto. Speriamo che possano essere il dodicesimo uomo.

Cristiano non era segnalato al meglio, può dire qualcosa sulle sue condizioni?

Sono sicuro al 100% che sia pronto e non abbia problemi. È a disposizione per giocare domani.

Vernydub, cosa avete imparato dalla gara del Meazza?

Ci siamo preparati molto dopo la partita di Milano. Il nostro obiettivo ora è non ripetere certi errori: crediamo che la partita di domani lo mostrerà.