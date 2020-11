Verdi: “Inter-Torino, la pressione è alta. Mia posizione? Sulla trequarti…”

Simone Verdi SPAL-Torino

Verdi, prima di Inter-Torino, gara valida per l’ottava giornata di Serie A 2020-2021, ai microfoni di “DAZN”, ha detto la sua riguardo il suo ruolo sulla trequarti e non solo.

DA TREQUARTISTA – Verdi, centrocampista offensivo di Giampaolo, prima di Inter-Torino su DAZN ha parlato così del suo ruolo: «La pressione è alta perché comunque sappiamo lo sforzo che ha fatto la società per portarmi qui. Devo cercare di non pensarci e dare una mano. La cosa più importante per quanto mi riguarda è quello che pensa di me il gruppo e lo staff. La posizione? Faccio meglio partendo largo ma dalla trequarti cerco di dare l’apporto importante alla squadra».