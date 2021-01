Venuti: Â«Perdere cosÃ¬ contro una big brucia! Non lo meritavamoÂ»

Venuti: «Perdere così contro una big brucia! Non lo meritavamo»

Venuti Fiorentina

Lorenzo Venuti, difensore della Fiorentina, ha commentato ai microfoni dei canali ufficiali della società viola la sconfitta di oggi in Coppa Italia contro l’Inter.

AMAREZZA – Perdere all’ultimo secondo dei supplementari fa sempre male, figuriamoci quando determina l’eliminazione da una competizione. Questo è, in sintesi, anche il pensiero del difensore Lorenzo Venuti. Il giocatore della Fiorentina ha infatti commentato in questo modo la sconfitta contro l’Inter di oggi in Coppa Italia: «È una sconfitta che brucia molto, comunque dobbiamo guardare i lati positivi, abbiamo fatto una grande prestazione. Perdere contro una grande squadra come l’Inter al 119′ minuto brucia. Non ce lo meritavamo, ce la siamo giocata a viso aperto. Abbiamo sofferto in dei momenti, attaccato in altri, come è normale che sia contro queste squadre. Brucia molto. Dobbiamo ripartire da qui. Sono contento per come ci siamo mossi, per come abbiamo giocato e per lo spirito che abbiamo avuto».