Veloso: “Verona-Inter, pareggio vale come vittoria! A Conte serve tempo”

Condividi questo articolo

Miguel Veloso ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” dopo il fischio finale di Verona-Inter. Ecco le sue dichiarazioni

DECISIVO – Verona-Inter termina con un amaro 2-2. Miguel Veloso nel finale ha gelato i nerazzurri. Proprio il portoghese commentato così la gara ai microfoni di “Sky Sport”: «È un pareggio di gruppo, di sacrificio, anche perché il modo in cui giochiamo richiede molto fisicamente. In tutte queste partite stiamo dando di più ed ecco perché la mia è stata un’esultanza piena di felicità, per aver fatto un punto contro una grande squadra come l’Inter. Segno sempre contro le grandi? Devo aiutare i miei compagni, né io né loro vinciamo da soli. Faccio del mio meglio, oggi sono stato fortunato. Il nostro obiettivo era la salvezza. Adesso è quello di fare più punti possibili e alla fine facciamo i conti. Ora dobbiamo fare del nostro meglio perché siamo partiti senza credito da nessuno. Inter? In Italia è difficile pazientare, ma è arrivato un allenatore nuovo con idee nuove. Nelle grandi squadre non c’è mai tempo, ma penso che l’Inter ha un grande allenatore e ha bisogno di tempo. La squadra è ben allenata e farà bene con i giocatori che ha».