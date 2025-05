Vecino: «Vedremo alla fine! Con l’Inter sapevamo delle difficoltà»

Matias Vecino, centrocampista della Lazio ed ex nerazzuro, al termine del pareggio contro l’Inter a San Siro, ha parlato in conferenza stampa con la stampa presente.

FINALE DI STAGIONE – Archiviato il 2-2 contro l’Inter, in conferenza stampa ha parlato Vecino, centrocampista uruguaiano della Lazio e grande ex nerazzurro. Queste le sue parole ai giornalisti presenti a San Siro: «Giudizio finale? Manca una partita, forse meglio aspettare! Nel calcio può succedere di tutto. Con tutti i cambiamenti di quest’anno, credo che abbiamo fatto un bel lavoro. Futuro? Pensiamo a finire, vedremo alla fine. Ancora non ne abbiamo parlato. Inter? Oggi sapevamo che avremmo trovato delle difficoltà contro una delle più forti d’Europa. Nel primo tempo ci siamo concentrati su altri, cercando di lasciare un loro giocatore senza pressione».