Vecino: “I derby li sento in modo speciale! Porta fortuna giocare col Milan”

Condividi questo articolo

Vecino ha proseguito la serie di interviste con Inter TV, a seguito del derby Inter-Milan 4-2. Ecco le parole del giocatore nerazzurro a circa un’ora dalla fine della stracittadina per la ventitreesima giornata di Serie A, dopo aver segnato il momentaneo pareggio.



L’UOMO DERBY – Matias Vecino commenta Inter-Milan su Inter TV: «Dopo che è finito (il primo tempo, ndr) si vedeva nera questa situazione. Ci siamo guardati e abbiamo detto di dover fare qualcosa in più, o finiva male. Abbiamo avuto la forza di segnare l’1-2, siamo stati più aggressivi e abbiamo indirizzato la partita a nostro favore. Io i derby li vivo in una maniera molto speciale, sento una carica in più. Fino ad adesso le cose stanno andando molto bene, a parte il primo tempo. Mi porta fortuna giocare col Milan, spero di continuare così. L’intervento a inizio ripresa su Theo Hernandez? Credo sia stato un momento importante. Non è una questione di picchiare, ma di far sentire la presenza in un momento importante. Non sono entrato per far male, però penso ci possa stare che sia stato positivo per la squadra, per ripartire ed essere più aggressivi. Ancora un gol pesante? Non lo so, sono episodi che sono capitati fino ad adesso. Ovviamente, quando c’è una partita speciale, comincio a immaginare qualcosa che può succedere: questo mi fa un effetto positivo. Speriamo di avere altre sere così».