Vecchi: «Inter U-23 progetto che serve! Sono orgoglioso»

Stefano Vecchi è il nuovo allenatore dell’Inter Under-23, progetto nato ufficialmente oggi. Il mister ex Primavera si è raccontato ai microfoni del club.

Cosa rappresenta l’Inter per lei?

Le emozioni sono tante, ad Interello da ragazzino ha vestito questa maglia e anche da allenatore. Questo centro sportivo è sempre in evoluzione, dà forti emozioni perché riaccende ricordi bellissimi. Quindi siamo qui per ricreare e rivivere le stesse emozioni.

Nasce il progetto Under-23, che ne pensa?

Ho sempre creduto che una via di mezzo tra Primavera e Prima Squadra fosse importante per la crescita dei ragazzi. Sento dalla proprietà e dalla società la grande responsabilità e l’impegno di fare un percorso importante. Sono onorato che mi abbiano chiamato per questa avventura, portare avanti un percorso di questo genere mi rende orgoglioso.

Quanto incide la Serie C sulla crescita dei ragazzi?

Competitivo dal punto di vista agonistico, quindi spinge i ragazzi verso una formazione più svelta e veloce. Al tempo stesso permette alla società di non mandare giocatori allo sbaraglio. Ciò non ti garantisce di sbagliare, così invece c’è continuità col Settore Giovanile. Il livello tecnico è superiore, anche la mentalità perché si gioca con squadre che lottano per il campionato o per salvarsi. La C è questione di vita o morte, le porte della prima squadra si aprono.

Vecchi, che valori vorrà trasmettere?

Grande passione, umiltà e consapevolezza che bisogna lavorare per raggiungere gli obiettivi. Bisogna impegnarsi ogni giorno e ricordare l’obiettivo: andare a giocare in prima squadra. Questa Under-23 serve per mandare giovani in prima squadra, se non sarà così saranno comunque più pronti per un’esperienza fuori. Servono poi i risultati, bisogna abbinare la formazione ai risultati importanti per la classifica.

Cosa le ha lasciato la Primavera?

I ricordi sono tanti. Vengono resi vivi quando vedo ragazzi che ho allenato giocare in Serie A, tipo Federico Dimarco. Ogni volta rende viva l’esperienza.

Quale sarà il segreto nella costruzione della squadra?

Dobbiamo individuare le guide, calciatori e uomini importanti che possano aiutare i giovani. Bisogna far capire cosa significa la categoria. Inseriremo giocatori non solo per la tecnica, ma anche per questioni morali ed umane. Devono indicare la strada ai giovani, che nella loro esuberanza devono comunque seguire lo staff.