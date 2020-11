Varane: “Real Madrid, uniti siamo piÃ¹ forti! Lasciato pochi spazi all’Inter”

Varane: “Real Madrid, uniti siamo più forti! Lasciato pochi spazi all’Inter”

Condividi questo articolo

Raphael Varane Real Madrid

Varane, difensore del Real Madrid titolare ieri contro l’Inter in UEFA Champions League, al termine della partita ha commentato così la vittoria per 0-2 attraverso i canali ufficiali del club.

L’ANALISI – Varane dopo Inter-Real Madrid attraverso i canali ufficiali del club spagnolo ha commentato in questo modo la vittoria: «È stata una prestazione completa per tutta la squadra. Abbiamo difeso bene, mostrato un atteggiamento fantastico e il lavoro di squadra è stato fondamentale. Abbiamo gestito la partita in modo brillante, avevamo il controllo totale. Oggi è stata una partita fondamentale e abbiamo fatto un ottimo lavoro. Sapevamo che dovevamo essere solidi e correre l’uno per l’altro. Abbiamo lottato duramente in modo concentrato, e quando dimostriamo questo atteggiamento siamo una grande squadra. Dobbiamo avere la convinzione che quando lottiamo insieme, siamo più forti».

PUNTI CHIAVE – Varane conclude sottolineando i punti chiave del match: «Non abbiamo lasciato molti spazi e siamo stati solidi. Continueremo a lavorare in questo modo perché il calendario delle partite è molto duro e avremo bisogno di tutti. Devo continuare a migliorare partita dopo partita. Abbiamo bisogno che tutti siano impegnati e concentrati su ciò che stiamo facendo. Oggi abbiamo dato prova di solidarietà e con questo atteggiamento possiamo fare una buona stagione».