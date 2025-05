Vanoli: «Vorrei rivedere quel rigore! Non capisco il gol annullato»

Paolo Vanoli, tecnico del Torino, intervenuto in conferenza stampa a margine della sconfitta contro l’Inter, ha parlato così.

SCONFITTA – Al termine della sconfitta in casa contro l’Inter, l’allenatore del Torino, Paolo Vanoli, ha parlato in conferenza stampa davanti ai giornalisti presenti allo stadio “Olimpico Grande Torino”. Queste le parole dell’allenatore dei granata: «Quando perdi c’è sempre rammarico, ma guardiamo la prestazione. nel secondo tempo abbiamo fatto buona prestazione rispetto al primo tempo. Zalewski ci ha messo un po’ in difficoltà in quel momento. Abbiamo avuto un po’ di ingenuità nel primo gol, non possiamo lasciargli tutti quei metri. Siamo rimasti in partita per riaprire, poi nel secondo tempo gli ho chiesto di avere coraggio. Credo che il gol di Masina ce lo meritavamo, non ho capito perché è stato annullato. Poi anche Vlasic ha avuto una buona occasione».

Torino, per Vanoli dubbio in qualche episodio

EPISODI – Vanoli poi, parla degli episodi che secondo lui hanno condizionato la partita: «Vorrei anche rivedere qualche episodi, per capire se era rigore netto. Dispiaciuto? Sapevamo di incontrare una grandissima squadra, non si può dire che queste sono riserve. Sono dispiaciuto per il risultato, ma a volte ripeto bisogna guardare la prestazione. Deve essere una continuità per la partita contro il Lecce. Dobbiamo guardare a noi stessi, dobbiamo combattere come fatto questa sera. Da quanto ci siamo messi a quattro le cose sono andate meglio. A volte uomo contro uomo alcune volte possono essere pericolosi, proprio come oggi contro l’Inter».