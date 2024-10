Vanoli: «Torino con valori contro un’Inter veramente forte. Rischiato il pari!»

L’Inter rischia qualcosa di troppo ma si porta comunque a casa i tre punti. Al termine del match Paolo Vanoli fa il punto della situazione del suo Torino.

COMPLIMENTI – In panchina per Inter-Torino c’è il suo vice, ma davanti ai giornalisti di Sky Sport 24 parla mister Paolo Vanoli risponde ai giornalisti di Sky così: «Zapata? Incrociamo le dita, sembrerebbe una distorsione al ginocchio. Adesso è presto per capire cos’è, aspettiamo gli esami strumentali quando rientreremo domani. L’espulsione di Maripan? Un giocatore della sua esperienza non deve fare un errore del genere, soprattutto all’inizio della partita. Questo ci ha complicato molto ma faccio i complimenti alla mia squadra».

Vanoli e i valori dimostrati dal Torino contro l’Inter

MIGLIORARE – Paolo Vanoli continua: «Una cosa che dobbiamo migliorare è anche l’attenzione della marcatura in area. Ci stiamo lavorando, è anche una difesa nuova. Però lo spirito è stato eccezionale. Io penso che questa squadra abbia dei valori. È da ri-assemblare e da migliorare nell’aspetto difensivo. Poi dobbiamo anche crederci di più perché per fare una partita così, in dieci, significa che ci sono dei valori. Un allenatore dev’essere bravo anche nelle sconfitta a far vedere ai giocatori le cose positive su cui lavorare».

CORAGGIO – Paolo Vanoli conclude: «Quando eravamo primi in classifica non ci siamo mai illusi e neanche mai persi d’animo. Guardando queste tre sconfitte, compresa quella di stasera in dieci a San Siro con una squadra per me veramente forte con cui hai rischiato anche di pareggiare, si vede ci sono dei valori importanti. Stasera penso che in dieci hanno dimostrato l’organizzazione e un idea continuando anche con un uomo in meno. Prima dell’espulsione siamo partiti un po’ timorosi, invece gli ultimi dieci minuti abbiamo pressato alto. Quando sei libero mentalmente fai qualcosa in più».