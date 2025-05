Vanoli si lamenta: «Non capisco gol annullato a Masina. Una scelta ci ha dato fastidio»

Paolo Vanoli si è pronunciato nel post-partita di Torino-Inter, sfida vinta dai nerazzurri con il punteggio di 2-0. Di seguito le sue parole.

LE DICHIARAZIONI – Paolo Vanoli ha così parlato a Sky Sport al termine di Torino-Inter, conclusasi con il risultato di 0-2: «Abbiamo faticato all’inizio a trovare riferimenti, poi abbiamo giocato di coraggio. Abbiamo anche rischiato la giocata, così come ho chiesto ai miei calciatori. Potevamo recuperare la partita, ma la parata di Martinez ce lo ha impedito. Non capisco perché abbiano annullato il gol di Masina… ad ogni modo, la squadra mi è piaciuta perché ha combattuto, ha lottato. Noi dobbiamo essere questi anche contro il Lecce, che sfideremo su un campo complicato, non dovendo guardare in faccia nessuno».

Vanoli sulla stagione del Torino

LA CONSIDERAZIONE – Vanoli ha poi proseguito: «Penso che sia stata una stagione di alti e bassi, per tutto quello che ci è successo. Siamo partiti forte, poi dopo aver perso Zapata sono venute meno le certezze su cui erano basati i due anni precedenti. Abbiamo fatto fatica a ritrovare la sicurezza di andare in gol, tanto che da quel momento non si facevano più cross. Io ho detto ai miei ragazzi che si poteva provare con i passaggi bassi, in più ho cambiato il modulo e spostato il baricentro della squadra. I risultati si sono così visti, ma l’andamento complessivo della stagione non ci ha portato a lottare per qualcosa in più. Noi dobbiamo vedere a tutti i settori del campo, con l’obiettivo di trovare nuove soluzioni».

LA SCELTA – Vanoli ha così concluso: «La posizione di Zalewski ci ha dato fastidio nei primi minuti, non riuscivamo a trovare il riferimento nell’andare a pressare alti. Durante la partita, poi, ho fatto fare il quinto a Lazaro, uscendo su Bastoni con Vlasic e portando avanti Ricci. Nel secondo tempo, ho detto a Samuele di andarlo a prendere così da avere l’esterno in una posizione più avanzata. In occasione del gol di Zalewski, Gineitis si trova a marcare il polacco, anche se in realtà dovrebbe stare in una posizione opposta. Poi commette un errore grave, perché non può lasciare due metri al calciatore di qualità che sta marcando».