Vanoli: «Infortunio Zapata? Incrocio le dita! Oggi Torino positivo»

Vanoli era sostituito in panchina da Godinho, allenatore in seconda del Torino, stasera nella sconfitta per 3-2 contro l’Inter. Ma nelle interviste, così come nella conferenza stampa appena conclusa, si è presentato regolarmente il tecnico granata.

CONFERENZA VANOLI POST PARTITA INTER-TORINO

Aggiornamenti su Zapata?

Per Duvan, giustamente, dobbiamo aspettare gli esami strumentali incrociando le dita. Sono più preoccupato per tutte le situazioni, perché per noi Duvan è un giocatore importante. Sicuramente dietro, nonostante oggi ci siamo mossi bene da squadra, non possiamo prendere due gol così da colpi di testa. È una cosa che ho sempre detto che dobbiamo crescere, però stasera in dieci ho visto una condizione e una voglia… In un campionato per fare cose importanti abbiamo bisogno di tutta la squadra, ho visto bene anche chi è entrato.

Che sintesi si può fare del Torino visto in queste prime sette giornate?

Devo dire tante cose positive, perché sono abituato a lavorare su quelle. Sicuramente per l’aspetto difensivo sapevo che c’era un’organizzazione da migliorare, perché i nostri giocatori che sono arrivati non conoscono molto bene la linea a cinque. Magari qualcuno deve prendere condizione, però sono convinto che siamo sulla strada giusta. Vedo bene Vlasic, un giocatore che ho sempre detto che può farci cambiare marcia. Anche oggi Karamoh che è entrato ha dato un contributo importante: ho sempre detto che le punte possono esserci d’aiuto. Poi devo fare delle scelte durante la partita, mi dispiace per Adams ma ho provato a mettermi a quattro e abbiamo incontrato una squadra veramente forte e schiacciante. Soprattutto con i quinti, che hanno qualità: per questo mi sono dovuto rimettere a cinque.

Vanoli, quanta soddisfazione c’è per essersela giocata così in dieci?

Sicuramente il mio spirito è lo spirito e il valore di questo club. Ho sempre battuto su questo e stasera l’hanno sempre dimostrato con grande forza. Negli ultimi dieci minuti andare a pressare l’Inter sul 3-2 vuol dire che stai bene e che se hai la testa libera puoi fare cose importanti. Oggi siamo in un processo dove, come nei primi minuti, stiamo diventando giocatori pensanti: quando pensi rallenti i tuoi meccanismi. Dobbiamo trovare quella fluidità come abbiamo trovato in dieci negli ultimi dieci minuti.