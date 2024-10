Vanoli dopo Inter-Torino: «Onorato lo spirito Toro, ma rammarico»

Vanoli, tecnico del Torino ieri occasionalmente in tribuna a San Siro causa squalifica, ha commentato la partita persa contro l’Inter.

SPIRITO – Paolo Vanoli ha commentato la sconfitta di Milano contro l’Inter ai canali ufficiali del club torinista: «Ci tengo a fare i complimenti a questi ragazzi, che hanno fatto una grandissima partita. Sudditanza iniziale ma siamo stati sempre ordinati. Poi l’episodio di Maripan che uno come lui non deve mai fare, ma fare quello che abbiamo fatto vuol dire che abbiamo onorato lo spirito del Toro. Faccio i complimenti anche a quelli che sono entrati, cosa importante per il prosieguo del futuro. Dobbiamo migliorare perché non dobbiamo perdere l’uomo in area, ma sono contento della prestazione. Il rammarico c’è sempre, abbiamo preparato la partita bene, con la forza di andare avanti anche in 10. Punto di partenza, dobbiamo abbassare la testa e lavorare tanto».

Vanoli dopo Inter-Torino: squadra granata organizzata

LAVORARE – Ancora Vanoli sull’organizzazione tattica della sua squadra e sulla pausa per le nazionali: «Anche quando eravamo in parità di uomini eravamo messi sempre bene in campo, abbiamo faticato un po’ nel prenderli con più aggressività, il tempo è passato e l’episodio ha cambiato un po’ tutto. Ma possiamo lavorare e migliorare. Nazionali? Aspettiamo, lavoriamo con quelli che stanno qua».