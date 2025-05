Vanoli: «Ci ha dato fastidio la posizione di uno!» Poi su Inter e Napoli non si sbilancia

Vanoli è intervenuto al termine di Torino-Inter, sfida andata in scena allo stadio Olimpico Grande Torino e valevole per la giornata di Serie A numero 36. Di seguito quanto dichiarato a DAZN

FASTIDIO – Paolo Vanoli ha parlato così dopo il triplice fischio di Torino-Inter: «Ci ha dato fastidio la posizione di Zalewski alto che bloccava il nostro terzino, si faceva fatica a pressare il quinto. Giustamente l’abbiamo corretta durante la gara il più velocemente possibile. Questo inizialmente non ci ha permesso di essere aggressivi contro una squadra forte nel palleggio e molto mobile. Quando abbiamo trovato le contromisure abbiamo fatto delle ottime cose, con spirito e coraggio. Siamo stato sfortunati sull’episodio, quando Martinez ha fatto una grandissima parata, potevamo riaprire la partita e tenerla in gioco ino alla fine. Abbiamo rischiato tanto nel secondo tempo ma era quello che chiedevo perché se lasci all’Inter il pallino del gioco poi diventa difficile prendere la palla. Sicuramente con la società vogliamo migliorare questa rosa, è un ciclo nuovo da migliorare ma dobbiamo ripartire dallo spirito visto nella seconda parte. Spirito che voglio vedere fino alla fine per onorare la maglia che indossiamo. Poi sul futuro cercheremo di andare a trovare quegli elementi per migliorare sia la fase offensiva che difensiva. Se è più difficile affrontare l’Inter o il Napoli? Sono due grandi squadre che si stanno lottando qualcosa di importante. I giovani entrati bene? Io ho lavorato con i giovani e sono attento al settore giovanile, è giusto dare spazio a chi è meritevole. Bisogna sempre tenere i piedi per terra, capire come si lavora e avvicinarli alla prima squadra come fosse un desiderio».