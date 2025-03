Van Persie: «Paixao? Peccato. Feyenoord avrà occasioni contro l’Inter»

Robin Van Persie si è pronunciato nella conferenza stampa di vigilia di Inter-Feyenoord, match degli ottavi di finale di Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni.

INTER-FEYENOORD – CONFERENZA STAMPA DI VAN PERSIE ALLA VIGILIA

Il Feyenoord a San Siro ha vinto contro il Milan dopo una serata magica. Servirà la stessa magia domani?

Il bello di uno sport come il calcio è proprio questo, la speranza è sempre l’ultima a morire. Noi senza Paixao? Questo è un peccato. Ha avuto un problema e per questo non ci sarà, può succedere.

Il Feyenoord non ha giocato questo week-end, l’Inter invece sì

Noi ci siamo allenati sabato e domenica. Ho visto la partita col Monza, è l’Inter che conosciamo, cioè forte nel gioco, ma avremo delle chance da sfruttare. Anche contro una squadra molto forte avremo sempre delle occasioni e abbiamo studiato dove possono arrivare.

Hai pianificato la partita fino alla sfida con il Twente?

Penso sempre partita dopo partita. Anche pianificando, l’obiettivo principale resta sempre la partita dopo.

Torna qualche giocatore, sarà subito titolare?