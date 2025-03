Van Persie avverte: «Inter di livello ma Feyenoord ancora in gioco»

Il Feyenoord cade davanti ai propri tifosi nel primo round degli ottavi di finale di Champions League contro l’Inter. Di seguito le dichiarazioni di Robin van Persie nel post partita.

ANALISI – Rammarico per l’Inter, che avrebbe potuto chiudere 3-0 su rigore, ma anche per il Feyenoord che cade in casa sotto i colpi di Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Al termine della gara Robin van Persie dichiara su Sky Sport: «Credo che abbiamo iniziato la partita molto bene, eravamo in un buon momento. Avevamo dei momenti di pressione e siamo stati a difendere alti. Quando avevamo il possesso abbiamo giocato un buon calcio, non creando tante opportunità. È un peccato aver subito il gol dalla loro prima opportunità ma è un rischio che corri quando giochi contro dei grandi giocatori come Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Sai che può bastare un’opportunità affinché creino il gol. Un gran bel cross e una bella conclusione».

Van Persie nel post di Feyenoord-Inter

AVVERSARIO DI LIVELLO – Van Persie prosegue: «In questa fase del torneo ti trovi contro avversari di questo livello. Loro hanno ottimi giocatori ma li abbiamo anche noi. Sono cose che possono succedere quando giochi contro avversari di questo livello. Quello che mi è piaciuto dei giocatori è che hanno dato tutto, hanno lasciato tutto sul campo. Grazie a una bella parata del nostro portiere su un rigore che secondo me non c’era, siamo ancora in partita. Pensiamo di poter fare la partita la prossima settimana a Milano».

DIFESA NERAZZURRA – E, ancora, van Persie: «Le nostre ambizioni? L’Inter è una squadra davvero molto matura, che può decidere di difendere con un blocco basso con grande sicurezza. Il modo in cui difendono è molto maturo e buono. Lo sapevamo, quindi la prossima settimana sta a noi attaccare questo tipo di difesa cercando degli errori, che magari non sono molto frequenti ma sono molto grossi».

ANCORA IN GIOCO – Robin van Persie termina: «Nel secondo tempo abbiamo visto che i nostri giocatori ci hanno provato davvero ma dal punto di vista fisico è stato difficile mantenere il livello. I giocatori dell’Inter hanno grandissima qualità, quando hanno la palla riescono a tenerla molto bene. Per fortuna siamo ancora in gioco, oggi ovviamente volevamo ottenere di più ma penso che la settimana prossima potremo farcela».