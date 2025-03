Van Persie: «Feyenoord in ottima forma. Inter, non vedo l’ora!»

Van Persie ha da poco terminato la conferenza stampa alla vigilia di Feyenoord-Inter, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

CONFERENZA STAMPA VAN PERSIE – VIGILIA DI FEYENOORD-INTER

Come hai vissuto le partite precedenti del Feyenoord in Champions League?

A casa davanti la TV. Quando abbiamo visto il gol contro il Milan abbiamo fatto un salto in aria! Un momento meraviglioso per il Feyenoord. Come giocatore, la cosa più importante è mantenersi in forma e fare bene in campo. Come tecnico devi gestire tutti questi processi contemporaneamente e ti trovi in ​​molti mondi diversi nello stesso giorno.

Situazione difficile in Eredivisie, ma in Champions League c’è un’aria magica. Come te lo spieghi?

Giocare contro il Bayern Monaco è magia. Questa è la magia del De Kuip. Domani proveremo ancora questa esperienza, non vedo l’ora! Sarà la prima volta in Champions League da allenatore. I miei giocatori sono in ottima forma e sono pronti.

De Vrij sarà un avversario, che ricordo ha di lui come giovane giocatore?

Ricordo che quando arrivò era un ragazzo molto desideroso di imparare. Voleva sapere delle partite che avevo giocato e come avevo affrontato certe situazioni.

Che tipo di partita ti aspetti?

Penso che avremo un po’ più di palla, ma questo non significa necessariamente che creeremo più occasioni. Dovremmo stare attenti durante le transizioni, la forza dell’Inter sta nei movimenti.

I tanti infortuni non condizionano il morale della squadra?

Dobbiamo pensare a far giocare bene chi c’è, il nostro obiettivo è quello e stanno ottenendo risultati straordinari. Il modo in cui si allenano, il ritmo degli allenamenti. I ragazzi trasmettono divertimento. È ovvio che sono pronti. Gli infortuni non saranno un alibi.

Paixao può ancora migliorare?

Certo, è possibile. Lo abbiamo visto in campo anche contro uno come Walker. Ma sia fisicamente che mentalmente ha il potenziale per giocare a un livello superiore al Feyenoord. È disposto a imparare e trasmette allegria. Queste sono le condizioni per raggiungere la vetta, anche se spero che non vada da nessuna parte per ora.

Read è squalificato, chi giocherà al suo posto?

Sostituire uno come lui non è semplice. Pensiamo di averlo recuperato.

Si gioca durante il Ramadan, questo vi condizionerà?

Abbiamo cinque giocatori in Ramadan, bisogna tenerne conto.

Che sensazione si prova vivere questa partita da allenatore e non da giocatore?

Da calciatore ero molto attento ai dettagli, perché capivo di non essere forte come molti miei compagni di squadra. Curare i dettagli è un elemento fondamentale per un allenatore, te lo porti dietro dalle esperienze. Tra i miei compagni di squadra non ero il più veloce, ma avevo bisogno di migliorare per mantenere sempre il livello alto a livello dei grandi come Bergkamp o Henry. Io non credo di essere arrivato a quel livello, ma penso di essere migliorato. Farò lo stesso da allenatore, credo di essere migliorato giorno dopo giorno.

Sarà difficile sfidare un sistema bel collaudato come quello di Inzaghi?

Le grandi squadra attaccano e difendono continuamente a livelli alti, e l’Inter lo fa. Segnare ai nerazzurri è difficile, ma dovremmo stare attenti a non lasciare spazi. Ma negli ultimi giorni sento la voglia da parte di tutta la squadra. Giocare a questi livelli, però, è il sogno di tutti.