Van Persie si arrende all’Inter: «Difficile contro loro, ma fiero della prestazione»

Van Persie dopo la vittoria dell’Inter agli ottavi di finale di Champions League, su Sky Sport sottolinea gli aspetti positivi visti in campo a San Siro dal suo Feyenoord.

BICCHIERE MEZZO PIENO – Robin van Persie vede solo cose positive nonostante la doppia sconfitta contro l’Inter in Champions League. Il tecnico olandese si arrende ai nerazzurri: «Sapevamo in anticipo che contro l’Inter sarebbe stato difficile, ma guardando la partita posso dire che siamo fieri di noi stessi. Abbiamo giocato con carattere ed energia. Abbiamo avuto buoni momenti di pressione, abbiamo giocato con coraggio difendendo alti e penso che lo abbiamo fatto bene. In attacco abbiamo avuto molto il possesso palla creando delle opportunità, non potevo chiedere di più rispetto quanto fatto oggi».